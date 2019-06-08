ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - يونيو - 2019 الساعة 05:01:21م
صاروخ زلزال1 يستهدف تجمعات للمرتزقة في جبهة حام بالجوف
أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخاً على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف .
الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في أراض زراعية في القنيطرة بالجولان السوري
إفتعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حريقاً في أراض زراعية تقع في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة في الجولان العربي السوري المحتل .
النفط يزيد 3% مع صعود الأسهم الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع ومع صعود الأسهم الأمريكية.
ريال مدريد يتعاقد مع البلجيكي هازارد حتى عام 2024
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، ضم اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد 28 عاما من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.
آخر الأخبار:
عضو السياسي الأعلى الحوثي يعزي في وفاة الشيخ محسن الغولي
وكيلا محافظة إب يتفقدا المرابطين في النقاط الأمنية والساحل الغربي
ولادة طبيعية لثلاثة توائم بالمستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة (مصحح)
اليونيسف : زواج الاطفال سرق طفولة 23 مليون فتى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
العنسي والجبين ودهمومس يتفقدون أحوال المرابطين في الحديدة
[08/يونيو/2019]
الحديدة  - سبأ :

تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار مجاهد شايف العنسي ومعه وكيلا محافظتي ذمار محمود الجبين والحديدة أحمد دهموس أحوال المرابطين في الحديدة.

وخلال الزيارة التي رافقهم فيها عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ ووجهاء وأعضاء مجلس التلاحم القبلي بذمار، نقل الأمين العام العنسي والوكيل الجبين للمرابطين في عدد من المواقع بجبهة الساحل تحيات وتهاني القيادة السياسية بالعيد وقدموا لهم هدايا عيدية.

وأشارا إلى أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للزيارات العيدية للمرابطين في الجبهات تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

  وأشادا بصمود الجيش واللجان الشعبية وثباتهم في مواجهة العدوان والانتصارات التي يحققونها في جبهة الساحل وغيرها من جبهات العزة والبطولة.

فيما رحب وكيل محافظة الحديدة دهموس، بالزائرين من أبناء محافظة ذمار.. لافتا إلى أهمية الاستمرار في دعم الجبهات بالرجال والقوافل بما يعزز من صمود المرابطين.

بدورهم عبر المرابطون عن شكرهم لهذه الزيارة.. مؤكدين صمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.

إلى ذلك اطلع الأمين العام العنسي ووكيلا محافظتي ذمار والحديدة الجبين ودهموس على حطام الطائرة التجسسية التابعة للعدوان التي أسقطتها الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل.


  وأشادوا باليقظة العالية للمرابطين واستبسالهم في مواجهة العدوان.. منوهين بمعنوياتهم العالية والتي تعد مصدر فخر واعتزاز.

سبأ
  المزيد من (محلي)
عضو السياسي الأعلى الحوثي يعزي في وفاة الشيخ محسن الغولي
وكيلا محافظة إب يتفقدا المرابطين في النقاط الأمنية والساحل الغربي
ولادة طبيعية لثلاثة توائم بالمستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة (مصحح)
قافلتان عيديتان من سنحان وبني جبر بالطيال للجيش واللجان الشعبية
صاروخ زلزال1 يستهدف تجمعات للمرتزقة في جبهة حام بالجوف
وكيل محافظة ذمار يتفقد أحوال المرابطين في جبهة تعز
منظمة شباب شمير التكافلية توزيع 550 سلة غذائية بتعز
وكيل محافظة ذمار يزور المرابطين في جبهة البيضاء
توزيع هدايا العيد على جرحى العدوان وعدد من النقاط الأمنية بأمانة العاصمة
كسر زحف لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب بعسير
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يستهدف أبراج الاتصالات في مديرية منبه بصعدة
[06/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران وبوارج العدوان
[06/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by