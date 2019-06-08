محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العنسي والجبين ودهمومس يتفقدون أحوال المرابطين في الحديدة الحديدة - سبأ :

تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار مجاهد شايف العنسي ومعه وكيلا محافظتي ذمار محمود الجبين والحديدة أحمد دهموس أحوال المرابطين في الحديدة.



وخلال الزيارة التي رافقهم فيها عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ ووجهاء وأعضاء مجلس التلاحم القبلي بذمار، نقل الأمين العام العنسي والوكيل الجبين للمرابطين في عدد من المواقع بجبهة الساحل تحيات وتهاني القيادة السياسية بالعيد وقدموا لهم هدايا عيدية.



وأشارا إلى أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للزيارات العيدية للمرابطين في الجبهات تقديرا لجهودهم وتضحياتهم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وأشادا بصمود الجيش واللجان الشعبية وثباتهم في مواجهة العدوان والانتصارات التي يحققونها في جبهة الساحل وغيرها من جبهات العزة والبطولة.



فيما رحب وكيل محافظة الحديدة دهموس، بالزائرين من أبناء محافظة ذمار.. لافتا إلى أهمية الاستمرار في دعم الجبهات بالرجال والقوافل بما يعزز من صمود المرابطين.



بدورهم عبر المرابطون عن شكرهم لهذه الزيارة.. مؤكدين صمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.



إلى ذلك اطلع الأمين العام العنسي ووكيلا محافظتي ذمار والحديدة الجبين ودهموس على حطام الطائرة التجسسية التابعة للعدوان التي أسقطتها الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل.





وأشادوا باليقظة العالية للمرابطين واستبسالهم في مواجهة العدوان.. منوهين بمعنوياتهم العالية والتي تعد مصدر فخر واعتزاز.

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ