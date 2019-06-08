ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 08 - يونيو - 2019 الساعة 05:01:21م
صاروخ زلزال1 يستهدف تجمعات للمرتزقة في جبهة حام بالجوف
أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخاً على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف .
الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في أراض زراعية في القنيطرة بالجولان السوري
إفتعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حريقاً في أراض زراعية تقع في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة في الجولان العربي السوري المحتل .
النفط يزيد 3% مع صعود الأسهم الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع ومع صعود الأسهم الأمريكية.
ريال مدريد يتعاقد مع البلجيكي هازارد حتى عام 2024
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، ضم اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد 28 عاما من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.
آخر الأخبار:
عضو السياسي الأعلى الحوثي يعزي في وفاة الشيخ محسن الغولي
وكيلا محافظة إب يتفقدا المرابطين في النقاط الأمنية والساحل الغربي
ولادة طبيعية لثلاثة توائم بالمستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة (مصحح)
اليونيسف : زواج الاطفال سرق طفولة 23 مليون فتى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
توزيع هدايا العيد على جرحى العدوان وعدد من النقاط الأمنية بأمانة العاصمة
[08/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

وزعت مؤسسة كفالة اليوم هدايا ومكسرات العيد على جرحى العدوان بمستشفى الشرطة وعدد من النقاط الأمنية ورجال المرور.


وخلال توزيع الهدايا بحضور وكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي ورئيس المؤسسة الدكتور عبدالقادر الشامي .. أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله محمد حجر أن زيارة الجرحى والمرابطين في النقاط الأمنية تأتي عرافانا بما قدمه ويقدمه الجيش واللجان من تضحيات في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ونقل حجر لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية بهذه المناسبة وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل .. منوها بتضحيات الجرحى في مواجهة العدوان وكذا جهود مؤسسة كفالة في تنفيذ مثل هذه الأعمال والأنشطة الخيرية والإنسانية.

فيما أكد وكيل الأمانة المساعد الحوثي أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام قيادة أمانة العاصمة بجرحى العدوان الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداءً للوطن, إلى جانب تفقد المرابطين في النقاط الأمنية بما يعزز من حفظ الأمن والاستقرار.

وأشاد بتواجد أفراد النقاط الأمنية ورجال المرور في أماكن أعمالهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك في كافة المناطق والمديريات وجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار .

بدوره أكد رئيس المؤسسة الدكتور الشامي استمرار مؤسسة كفالة في تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والإغاثية والإنسانية والتي تستهدف مختلف فئات وشرائح المجتمع .

سبأ
  المزيد من (محلي)
عضو السياسي الأعلى الحوثي يعزي في وفاة الشيخ محسن الغولي
وكيلا محافظة إب يتفقدا المرابطين في النقاط الأمنية والساحل الغربي
ولادة طبيعية لثلاثة توائم بالمستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة (مصحح)
قافلتان عيديتان من سنحان وبني جبر بالطيال للجيش واللجان الشعبية
صاروخ زلزال1 يستهدف تجمعات للمرتزقة في جبهة حام بالجوف
وكيل محافظة ذمار يتفقد أحوال المرابطين في جبهة تعز
منظمة شباب شمير التكافلية توزيع 550 سلة غذائية بتعز
وكيل محافظة ذمار يزور المرابطين في جبهة البيضاء
العنسي والجبين ودهمومس يتفقدون أحوال المرابطين في الحديدة
كسر زحف لمرتزقة العدوان قبالة منفذ علب بعسير
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يستهدف أبراج الاتصالات في مديرية منبه بصعدة
[06/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران وبوارج العدوان
[06/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by