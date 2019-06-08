محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع هدايا العيد على جرحى العدوان وعدد من النقاط الأمنية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

وزعت مؤسسة كفالة اليوم هدايا ومكسرات العيد على جرحى العدوان بمستشفى الشرطة وعدد من النقاط الأمنية ورجال المرور.



وخلال توزيع الهدايا بحضور وكيل الأمانة المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي ورئيس المؤسسة الدكتور عبدالقادر الشامي .. أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله محمد حجر أن زيارة الجرحى والمرابطين في النقاط الأمنية تأتي عرافانا بما قدمه ويقدمه الجيش واللجان من تضحيات في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



ونقل حجر لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية بهذه المناسبة وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل .. منوها بتضحيات الجرحى في مواجهة العدوان وكذا جهود مؤسسة كفالة في تنفيذ مثل هذه الأعمال والأنشطة الخيرية والإنسانية.



فيما أكد وكيل الأمانة المساعد الحوثي أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام قيادة أمانة العاصمة بجرحى العدوان الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداءً للوطن, إلى جانب تفقد المرابطين في النقاط الأمنية بما يعزز من حفظ الأمن والاستقرار.



وأشاد بتواجد أفراد النقاط الأمنية ورجال المرور في أماكن أعمالهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك في كافة المناطق والمديريات وجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار .



بدوره أكد رئيس المؤسسة الدكتور الشامي استمرار مؤسسة كفالة في تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية والإغاثية والإنسانية والتي تستهدف مختلف فئات وشرائح المجتمع .

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ