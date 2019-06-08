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حدائق أمانة العاصمة تشهد اقبالا غير مسبوق حتى ثالث أيام عيد الفطر
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حدائق أمانة العاصمة تشهد اقبالا غير مسبوق حتى ثالث أيام عيد الفطر
[08/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

أكد مدير عام الحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة المهندس محمد هاجر أن مختلف الحدائق والمتنزهات وحديقة الحيوان بالعاصمة صنعاء شهدت إقبالاً كبير حتى ثالث أيام العيد بنسبة تتجاوز 100% لإعداد المواطنين والزوار والمرتادين على مدار الفترتين الصباحية والمسائية .


وأوضح هاجر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 62 حديقة عامة وخاصة بأمانة العاصمة استقبلت الزائرين خلال الثلاثة الأيام الأولى من إجازة عيد الفطر بصورة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية.. حيث يعمل فيها   نحو 512 من  موظفي ومشرفي وعمال الحدائق والمنتزهات .

  وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل بوتيرة عالية ومتواصلة من قبل موظفي وعمال الحدائق في سبيل تقديم كافة الخدمات لجميع الزوار وبمستوى أفضل .

وأوضح أن أمانة العاصمة أقرت عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلامة والأمن في الحدائق ضمن حزمه اشتراطات فنية وقانونية للمنشآت والمرافق العامة والخاصة .. منوهاً بأن كافة الإجراءات تسري على جميع المستثمرين في الحدائق والمتنزهات دون استثناء وذلك للحفاظ على أرواح وسلامة الزوار والمرتادين .

 وأشاد مدير حدائق العاصمة بجهود واهتمام قيادة الأمانة في تأهيل وصيانة وتجهيز الحدائق .. مثمناً جهود كافة موظفي ومشرفي وعمال الحدائق والمنتزهات خلال إجازة عيد الفطر.

ودعا هاجر كافة المواطنين الزوار والمرتادين للحدائق إلى الالتزام بالإرشادات والنظافة العامة لمرافق الحدائق والمحافظة على الأشجار والزهور .

سبأ
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