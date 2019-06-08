محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فريق إعلامي من قناة عدن يزور المرابطين بجبهة القبيطة في لحج الضالع- سبأ:

زار فريق إعلامي من قطاع تلفزيون قناة عدن الفضائية يتقدمهم رئيس القطاع عبد العالم السقاف, المرابطين بجبهة القبيطة في محافظة لحج .



وتبادل الفريق الإعلامي التهاني مع المرابطين بمناسبة عيد الفطر والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية .. كما نقلوا للمرابطين تهاني قائد الثورة والقيادة السياسية وقيادة وزارة الإعلام بهذه المناسبة .. مشيدين بالملاحم البطولية التي يسطرونها في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وأكدوا أن الإعلام الرسمي الحر والصامد سيظل هو الرافد لجبهات العزة والبطولة جنبا إلى جنب لنقل انتصاراتهم وبطولاتهم لشعوب العالم والأمة العربية.



وخلال الزيارة نوه رئيس قطاع تلفزيون قناة عدن الفضائية بما يقدمه الأبطال المرابطون في مواقع البطولة والكرامة في جبهة القبيطة بمحافظة لحج من دروس للمرتزقة وما يبذلونه من صمود وثبات للدفاع عن الوطن.



فيما عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية عن امتنانهم لهذه الزيارة العيدية.. مؤكدين أنهم سيظلون الصخرة التي تتحطم عليها كل مؤامرات العدوان ومرتزقته .

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ