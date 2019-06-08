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استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرقها لاتفاق الحديدة وشنت قصف مدفعي مكثف على المحافظة ما أدى إلى إستشهاد وإصابة سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال ، فيما قتل مرتزقة الإمارات ستة مواطنين بالضالع خلال الـ 24 ساعة الماضية .


وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد امرأة مسنة وطفلة ورجل وإصابة امرأتين ورجل بإصابات بليغة إثر قصف مدفعي على الأحياء السكنية بشارع الشهداء في مديرية الحالي بالحديدة ، فيما أصيب طفل بنيران الغزاة والمرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

  وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان كثفت قصفها على  جنوب وشرق مدينة الحديدة ومناطق متفرقة من أطراف مدينة الدريهمي ، كما قصفت بأكثر من 50 صاروخا وقذيفة على مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، و أكثر من 20 قذيفة على الجاح الأعلى.

وفي محافظة الضالع أشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان التابعين للأمارات أقتحمت مسجد في مديرية الازارق بالمحافظة وقاموا بقتل ستة مواطنين وتعتقل 4 آخرين وتقودهم إلى جهة مجهولة.

وفل المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الحفا بالعاصمة صنعاء ، فيما شن أربع غارات على مجازة بعسير .

سبأ
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