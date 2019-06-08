محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرقها لاتفاق الحديدة وشنت قصف مدفعي مكثف على المحافظة ما أدى إلى إستشهاد وإصابة سبعة مواطنين بينهم نساء وأطفال ، فيما قتل مرتزقة الإمارات ستة مواطنين بالضالع خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد امرأة مسنة وطفلة ورجل وإصابة امرأتين ورجل بإصابات بليغة إثر قصف مدفعي على الأحياء السكنية بشارع الشهداء في مديرية الحالي بالحديدة ، فيما أصيب طفل بنيران الغزاة والمرتزقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان كثفت قصفها على جنوب وشرق مدينة الحديدة ومناطق متفرقة من أطراف مدينة الدريهمي ، كما قصفت بأكثر من 50 صاروخا وقذيفة على مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، و أكثر من 20 قذيفة على الجاح الأعلى.



وفي محافظة الضالع أشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان التابعين للأمارات أقتحمت مسجد في مديرية الازارق بالمحافظة وقاموا بقتل ستة مواطنين وتعتقل 4 آخرين وتقودهم إلى جهة مجهولة.



وفل المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الحفا بالعاصمة صنعاء ، فيما شن أربع غارات على مجازة بعسير .

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ