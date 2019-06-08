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أفضل أداء أسبوعي للأسهم الأوروبية في شهرين والفرنسية تتألق
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  اقتصاد
أفضل أداء أسبوعي للأسهم الأوروبية في شهرين والفرنسية تتألق
[08/يونيو/2019]
لندن- سبأ:

حققت الأسهم الأوروبية أفضل أداء أسبوعي لها منذ أوائل ابريل  الماضي الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في باريس، على خلفية أمل في أوساط المستثمرين بأن تدعم البنوك المركزية النمو العالمي بمزيد من سياسات التيسير النقدي.


وقلص البنك المركزي الألماني توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا وأصبحت أسواق النقد بمنطقة اليورو تأخذ في حساب الأسعار فرصة تبلغ 60 بالمئة لأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عشر نقاط أساس بنهاية السنة، في حين تباطأ نمو الوظائف الأمريكية تباطؤا حادا في مايو ، مغذيا توقعات خفض الفائدة الأمريكية في 2019.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة، مع صعود الأسهم في باريس 1.6 بالمئة. وزادت الأسهم المدرجة في فرانكفورت 0.8 بالمئة، بينما صعدت نظيرتها في لندن واحدا بالمئة.

وصعد سهم سانوفي 4.4 بالمئة ليرفع المؤشر الفرنسي ومؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي، بفعل أنباء أن الشركة اقتنصت بول هودسون من نوفارتس ليصبح رئيسها التنفيذي الجديد في وقت لاحق من العام الحالي.

وتصدر سهم ايه.اس.آر الهولندية للتأمين الأداء على ستوكس 600 بصعوده 5.8 بالمئة بعد أن وافقت منافستها فيفات، التي سبق أن قدمت ايه.اس.آر عرضا لشرائها، على أن تشتريها أثورا الأوروبية للتأمين على الحياة غير المدرجة في البورصة.

وتألقت أسهم التكنولوجيا، الحساسة على نطاق واسع لتطورات حرب التجارة، ليصعد مؤشر القطاع اثنين بالمئة.
سبأ
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