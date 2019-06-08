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النفط يزيد 3% مع صعود الأسهم الأمريكية
[08/يونيو/2019]
نيويورك- سبأ:

ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع ومع صعود الأسهم الأمريكية.


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 63.29 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 53.99 دولار للبرميل، مرتفعا 1.40 دولار أو 2.7 بالمئة.

وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضا نحو اثنين بالمئة، بينما زاد غرب تكساس الوسيط حوالي واحد بالمئة على مدار الأسبوع. ويوم الأربعاء سجل كلا الخامين القياسيين أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني.

وفي سوق الأوراق المالية في بورصة وول ستريت بنيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بقوة الجمعة، حيث عزز تباطؤ حاد في نمو الوظائف بالولايات المتحدة آمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في حين زادت الشهية للمخاطرة بفعل التفاؤل بتقدم محتمل صوب حل المعارك التجارية الأمريكية مع الصين والمكسيك.

وبناء على أحدث البيانات المتاحة، ارتفاع المؤشر داو جونز الصناعي 262.87 نقطة بما يعادل 1.02 بالمئة ليصل إلى 25983.53 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 29.76 نقطة أو 1.05 بالمئة مسجلا 2873.25 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 126.55 نقطة أو 1.66 بالمئة إلى 7742.10 نقطة.

سبأ
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