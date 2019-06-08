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ريال مدريد يتعاقد مع البلجيكي هازارد حتى عام 2024
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، ضم اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد 28 عاما من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.
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  رياضة
ريال مدريد يتعاقد مع البلجيكي هازارد حتى عام 2024
[08/يونيو/2019]
مدريد- سبأ:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، ضم اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد 28 عاما من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.


ولم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازارد الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق "البلوز" في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، لكن حسب الصحافة الإسبانية تتجاوز 100 مليون يورو.

ومن المقرر أن يتم تقديم هازارد للجماهير ووسائل الإعلام، يوم الخميس المقبل، في ملعب سانتياغو برنابيو، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

وكان هازارد انتقل إلى فريق "البلوز" اللندني عام 2012 قادما من ليل الفرنسي، وأحرز معه لقبين في الدوري الممتاز (2013 و2015)، وكأس رابطة الأندية المحترفة (2015) والدوري الأوروبي مرتين أيضا (2013 و2019).

سبأ
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