جوف المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يعترف بتعاطي الكوكايين

لندن- سبأ:



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الجمعة عن جوف قوله إنه تعاطى هذا المخدر في تجمعات اجتماعية عندما كان صحفيا شابا.



وقال ”كان ذلك خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد بأنني أتمنى لو لم أفعل ذلك. كان ذلك منذ 20 عاما وبالفعل كان خطأً. لكنني لا أعتقد بأن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية“.



ويأتي هذا الكشف في وقت يتسارع فيه السباق على خلافة ماي مع بحث المرشحين أوجه الصواب والخطأ فيما يسمى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.



واستقالت ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم يوم الجمعة مما أشعل رسميا منافسة على خلافتها.

[08/يونيو/2019]اقر مايكل جوف، وهو مرشح بارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأنه يتعاطى الكوكايين ويشعر ”بأسف شديد“ لتعاطيه في عدة مناسبات.سبأ