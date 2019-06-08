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آخر تحديث: السبت، 08 - يونيو - 2019 الساعة 11:09:13ص
تكبيد مرتزقة الجيش السعودي خسائر بشرية ومادية
كبّد أبطال الجيش واللجان الشعبية مرتزقة الجيش السعودي خسائر بشرية ومادية في نجران وعسير وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
اصابات بالاختناق واحتراق أشجار زيتون خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بلعين
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، واحترقت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.
النفط يزيد 3% مع صعود الأسهم الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع ومع صعود الأسهم الأمريكية.
ريال مدريد يتعاقد مع البلجيكي هازارد حتى عام 2024
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا، ضم اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد 28 عاما من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.
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العدوان السعودي على اليمن
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا جنوب شرق بيت لحم
[08/يونيو/2019]
بيت لحم- سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا فلسطينيا من منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وعمره (24 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.
سبأ
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