النفط يزيد 3% مع صعود الأسهم الأمريكية ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع ومع صعود الأسهم الأمريكية.