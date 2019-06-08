اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيسا روسيا والصين ينددان بالهيمنة الاقتصادية الأمريكية سان بطرسبورغ- سبأ:

ندد الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بالهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العالم لدى مشاركتهما الجمعة في منتدى للأعمال تنظمه روسيا.



وندد شي وبوتين بـ"عدم المساواة" في المنظومة الاقتصادية العالمية وتعهدا العمل على تعميق التقارب بين بلديهما.



واتهم بوتين الذي كان يتحدث أمام قادة في عالمي السياسة والمال خلال المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي في سان بطرسبورغ، واشنطن بالسعي إلى "بسط نفوذها على العالم بأسره".



وبينما ندد بـ"خطاب الحروب التجارية والعقوبات"، دعا بوتين لإعادة النظر في دور الدولار في التجارة العالمية وانتقد الضغوط الأمريكية على مجموعة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا.



وقال بوتين "لا يحاولون خنقها فحسب، بل كذلك إخراجها (هواوي) من الأسواق العالمية بشكل غير رسمي".



من جهته، دعا شي لاتخاذ خطوات "لتجاوز عدم المساواة" في النظام الاقتصادي العالمي، مشددا على أنه "لا يمكن وقف تطلعات الدول لحياة أفضل".



وفي إشارة إلى روسيا كشريك أساسي، قال إن الصين تسعى لبناء "تعاون مثمر مبني على المساواة والاحترام المتبادل" مع الدول الصديقة.



وأكد أن "الصين مستعدة لتقاسم الاختراعات التكنولوجيا مع جميع الشركاء، وخصوصًا تكنولوجيا +5جي+" (شبكات الإنترنت من الجيل الخامس).



ووصل شي إلى موسكو الأربعاء في زيارة تستمر لثلاثة أيام حيث وصف بوتين بـ"أعز أصدقائه" خلال اجتماع في الكرملين.

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ