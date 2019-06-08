محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عدد من أعضاء السلطة المحلية بحريب القراميش بمأرب يزورون المرابطين بالساحل الغربي مأرب- سبأ:

زار أمين عام المجلس المحلي بمديرية حريب القراميش بمأرب ذياب محمد ذياب وعدد من السلطة المحلية بالمديرية المرابطين في جبهة الدريهمي بالساحل الغربي .



وتبادلوا التهاني مع المقاتلين من الجيش واللجان الشعبية في الدريهمي .. مشيدين بصمودهم الأسطوري في وجه العدوان ومرتزقته وثباتهم في مواقع العزة والشرف دفاعا عن الوطن واستقلاله وسيادته .



وأكد أبناء مأرب أن الزيارة تأتي تأكيدا على وحدة المصير المشترك لأبناء الشعب اليمني في الصحراء والساحل والإصطفاف الوطني لمواجهة العدوان في أي جبهة من أرض اليمن .



وأشاروا إلى أن صمود الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي أرغم المعتدين على وقف عدوانهم وتوقيع اتفاق السويد للحد من الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم ..لافتين إلى أن الهزيمة ستلاحق العدوان في أي جبهة من أرض اليمن .



من جهتهم ثمن المقاتلين الأبطال زيارة عدد من أبناء مأرب ومشاركتهم الأفراح بمناسبة عيد الفطر المبارك ..مؤكدين ثباتهم حتى تحقيق النصر .

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ