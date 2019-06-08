محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ولادة طبيعية لثلاثة توائم في أمانة العاصمة صنعاء- سبأ:

استقبل المستشفى الجمهوري التعليمي بالعاصمة صنعا اليوم ولادة ثلاثة توائم ذكران وأنثى لامرأة تبلغ من العمر 35عاماً .



وأوضح نائب رئيس قسم الأطفال بالمستشفى الدكتور عبدالله الطيار أن أم التوائم التي تنتمي لأحدى مديريات خولان بمحافظة صنعاء تمكنت من الولادة الطبيعية للتوائم الثلاثة في شهرهم السابع ,حيث يزن كل مولود نحو 1000 جرام .. مشيراً إلى أن ولادة الأم هي الولادة السادسة , وتعد حالياً أم لثمانية أطفال.



وأكد الدكتور الطيار انه تم إدخال التوائم الثلاثة إلى الحضانة للعناية والملاحظة وتلقي العلاج التنفسي ،ومنع دخول الأطفال في مضاعفات الاختناق ونقص الأكسجين بعد الولادة .. مثمناً جهود الكادر الطبي والفني في قسم الحضانات والعلاج التنفسي.

سبأ [08/يونيو/2019]سبأ