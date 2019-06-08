ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة

واشنطن- سبأ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة أن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة، وأنها بالتالي علقت الرسوم الجمركية العقابية التي كانت تهدد بفرضها على مكسيكو "إلى أجل غير مسمى".



وأوضح في تغريدة على تويتر أن هذه التدابير ستؤدي إلى "خفض كبير أو القضاء على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة".



وقال ترامب "إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق موقع مع المكسيك. الرسوم الجمركية التي كان مقررا فرضها من قبل الولايات المتحدة يوم الإثنين ضد المكسيك، تم بالتالي تعليقها إلى أجل غير مسمى".



وأضاف الرئيس الأمريكي إن "المكسيك وافقت بدورها على اتخاذ تدابير قوية لوقف تدفق المهاجرين عبر المكسيك إلى حدودنا الجنوبية".



وبعيد دقائق من تغريدة ترامب أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك في بيان مشترك أن مكسيكو ستتخذ "إجراءات غير مسبوقة" لمكافحة الهجرة السرية. وجاء في البيان المشترك أن من بين الإجراءات التي التزمت المكسيك بتنفيذها "نشر حرسها الوطني في عموم انحاء البلاد ولا سيما عند حدودها الجنوبية".



وأضاف أن المكسيك وافقت أيضا على أن تستقبل كل المهاجرين الذين يعبرون أراضيها إلى الولايات المتحدة طلبا للجوء، وذلك بانتظار نظر المحاكم الأمريكية بهذه الطلبات.



وكانت إدارة ترامب طالبت مكسيكو مرارا باتخاذ خطوات صارمة لوقف تدفق مئات آلاف المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى عبر الأراضي المكسيكية إلى الولايات المتحدة، مصرة على ضرورة أن تغلق المكسيك حدودها الجنوبية مع غواتيمالا وأن توافق على السماح لطالبي اللجوء بتسجيل طلباتهم داخل الأراضي المكسيكية.



وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة خمسة بالمئة اعتبارا من الإثنين على جميع الصادرات المكسيكية إلى بلاده.

[08/يونيو/2019]سبأ