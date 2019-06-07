محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الاتصالات تدين استهداف العدوان لشبكة وأبراج الاتصالات في ثلاث مديريات بصعدة صنعاء - سبأ :

أدانت المؤسسة العامة للاتصالات واستنكرت بشدة استهداف طيران العدوان لشبكة وأبراج الاتصالات في ثلاث مديريات بمحافظة صعدة, ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات فيها.



وأوضح المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية شن خلال الثلاثة الأيام الماضية أكثر من 13 غارة استهدفت مواقع تابعة لمؤسسة الاتصالات في جبل مفتاح والعر ومنطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية, إضافة لشبكة الاتصالات بمديرية حيدان، ونتج عنها تدمير كامل لتجهيزات شبكة التراسل وأبراج الاتصالات، ما أدى لإنقطاع الخدمات وحرمان عشرات الآلاف من المدنيين المستفيدين من خدمات الاتصالات والإنترنت بتلك المديريات وعزلهم عن العالم.



وأكد البيان أن الاعتداءات المتكررة والاستهداف المتعمد لمواقع شبكة الاتصالات والبنية التحتية للمؤسسة، يأتي في سياق الإجراءات التصعيدية ضد المدنيين ومضاعفة معاناتهم وحرمانهم من الخدمات الأساسية.



وأشار إلى أن الاستهداف المباشر بالغارات الجوية للبنية التحتية لخدمات الاتصالات, تؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنيين، جراء انقطاع خدمات الاتصالات وانعدام وسائل تواصلهم وإعاقة حصولهم على الإغاثة الإنسانية والخدمات الطبية والإسعافية للحالات الحرجة في ظل استمرار شن الغارات من قبل طيران تحالف العدوان.



وطالب البيان المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بسرعة التدخل لايقاف الاعتداءات والجرائم المتكررة بحق قطاع الاتصالات ومنشآته المدنية، والتي ترقى إلى جرائم حرب.



وجدد البيان مطالبته بتحييد خدمات الاتصالات وشبكتها الوطنية باعتباره قطاعاً خدمياً يخدم جميع أبناء الوطن في كافة أنحاء الجمهورية.

سبـأ [07/يونيو/2019]سبـأ