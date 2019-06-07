محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل أول محافظة المحويت يتفقد المرابطين بنقاط شبام كوكبان المحويت - سبأ :

أطلع وكيل أول محافظة المحويت عزيز الهطفي اليوم علی أحوال المرابطين في النقاط والمراكز الأمنية بمديرية شبام كوكبان.



وتبادل الوكيل الهطفي ومعه وكيلا المحافظة صادق فروان وعبد الكريم شرف الدين, التهاني مع أفراد الأمن واللجان الشعبية بمناسبة عيد الفطر .. مشيدين بصمودهم ومعنوياتهم العالية في آداء واجبهم الوطني.



ونوه بانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة .. مؤكدا أن التاريخ سيكتب نهاية مخزية لدول العدوان ومرتزقته وأن الجرائم التي يرتكبوها لن ينساها أبناء الشعب اليمني.



فيما عبر المرابطون في النقاط الأمنية عن امتنانهم لهذه الزيارة العيدية .. مؤكدين إستمرار صمودهم في الميدان للحفاظ علی أمن وسكينة المجتمع.



رافقه في الزيارة قائد قوات الأمن المركزي العقيد حسين قناف ومدير المرور العقيد زيد النونو.

سبـأ [07/يونيو/2019]وتبادل الوكيل الهطفي ومعه وكيلا المحافظة صادق فروان وعبد الكريم شرف الدين, التهاني مع أفراد الأمن واللجان الشعبية بمناسبة عيد الفطر .. مشيدين بصمودهم ومعنوياتهم العالية في آداء واجبهم الوطني.ونوه بانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة .. مؤكدا أن التاريخ سيكتب نهاية مخزية لدول العدوان ومرتزقته وأن الجرائم التي يرتكبوها لن ينساها أبناء الشعب اليمني.فيما عبر المرابطون في النقاط الأمنية عن امتنانهم لهذه الزيارة العيدية .. مؤكدين إستمرار صمودهم في الميدان للحفاظ علی أمن وسكينة المجتمع.رافقه في الزيارة قائد قوات الأمن المركزي العقيد حسين قناف ومدير المرور العقيد زيد النونو.سبـأ