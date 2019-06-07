محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظا لحج وسقطرى يفتقدان أحوال المرابطين بجبهة القبيطة لحج - سبأ :

تفقد محافظا لحج أحمد جريب وسقطرى هاشم سعد السقطري وأمين عام المكتب السياسي لأنصار الله فضل أبوطالب أحوال المرابطين بجبهة القبيطة بمحافظة لحج .



وقدم محافظا لحج وسقطرى وأبوطالب ومعهم قائد اللواء 119 مشاه العميد الركن نبيل طارش السامعي, التهاني للمرابطين بمناسبة حلول عيد الفطر.



ونقل الزائرون لأبطال الجيش واللجان الشعبية المربطين في جبهة القبيطة تهاني القيادة السياسية والثورية .. مشيدين بالملاحم البطولية التي يسطرونها في مواجهة العدوان وافشال مخططاته.



وأكد جريب والسقطري وأبوطالب أن ما يقدمه الأبطال المرابطون في مواقع البطولة والكرامة من دروس في الفداء والتضحية والبطولة والانتصارات المتتالية على مختلف المحاور والجبهات, ستظل محل فخر واعتزاز الشعب اليمني وسيسجلها التاريخ في انصع صفحاته.



كما أكدوا أن الشعب اليمني الحر والصامد سيظل هو الرافد لجبهات العزة والبطولة بالمال والرجال والعتاد.



بدورهم أكد المرابطون بجبهة القبيطة عن امتنانهم لهذه الزيارة ومشاركتهم

أفراحهم بعيد الفطر .. مؤكدين أنهم سيظلون الصخرة التي تتحطم عليها كل مؤامرات العدوان .



وجددوا العهد بمواصلة الصمود والثبات في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة والدفاع عن الوطن وامنه واستقراره.

سبـأ [07/يونيو/2019]وقدم محافظا لحج وسقطرى وأبوطالب ومعهم قائد اللواء 119 مشاه العميد الركن نبيل طارش السامعي, التهاني للمرابطين بمناسبة حلول عيد الفطر.ونقل الزائرون لأبطال الجيش واللجان الشعبية المربطين في جبهة القبيطة تهاني القيادة السياسية والثورية .. مشيدين بالملاحم البطولية التي يسطرونها في مواجهة العدوان وافشال مخططاته.وأكد جريب والسقطري وأبوطالب أن ما يقدمه الأبطال المرابطون في مواقع البطولة والكرامة من دروس في الفداء والتضحية والبطولة والانتصارات المتتالية على مختلف المحاور والجبهات, ستظل محل فخر واعتزاز الشعب اليمني وسيسجلها التاريخ في انصع صفحاته.كما أكدوا أن الشعب اليمني الحر والصامد سيظل هو الرافد لجبهات العزة والبطولة بالمال والرجال والعتاد.بدورهم أكد المرابطون بجبهة القبيطة عن امتنانهم لهذه الزيارة ومشاركتهمأفراحهم بعيد الفطر .. مؤكدين أنهم سيظلون الصخرة التي تتحطم عليها كل مؤامرات العدوان .وجددوا العهد بمواصلة الصمود والثبات في مواجهة قوى العدوان والمرتزقة والدفاع عن الوطن وامنه واستقراره.سبـأ