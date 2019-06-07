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عضو السياسي الأعلى المشن ووزيرا الخدمة والثروة السمكية ومحافظ مأرب يزورون المرابطين صرواح
[07/يونيو/2019]
مأرب - سبأ :

تفقد عضو المجلس السياسي الأعلى - قائد المنطقة العسكرية الثالثة مبارك المشن ومعه وزيرا الخدمة المدنية إدريس الشرجبي والثروة السمكية محمد الزبيري ومحافظ مأرب علي محمد طعيمان اليوم أحوال المرابطين في جبهات مديرية صرواح.


وتبادل الزائرون ومعهم أعضاء مجلس الشورى عبدالله منصور الشريف وعبدالله مجاهد نمران وصالح علي المعوضي ومحمد أحمد شريف ووكيل المحافظة علي ربيع الجهمي ومدير مديرية صرواح مرعي العامري، التهاني العيدية مع أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل.

وأشادوا بالإنتصارات التي يحققونها في مختلف المحاور بصرواح ودحر مرتزقة العدوان من مناطق واسعة .

واطلع الزائرون على المناطق والمواقع التي تم تحريرها مؤخرا في محاور هيلان والمشجح والربيعة والأشقري والزغن بصرواح .

ونوه عضو المجلس السياسي الأعلى المشن بالمعنويات العالية للمرابطين في مواقع العزة بجبهة صرواح ورباطهم في أيام عيد الفطر بعيدا عن أسرهم.

وقال" ان العزة والكرامة ثمنها غالي وأبطال الجيش واللجان الشعبية ومعهم كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني يحققون اليوم بصمودهم وتضحياتهم انتصارات ذودا عن الأرض والعرض ".

وأشار إلى أن الملاحم البطولية والانتصارات النوعية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

فيما عبر الأبطال بجبهة صرواح عن امتنانهم لزيارة عضو المجلس السياسي الأعلى ومرافقوه ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك .. مؤكدين صمودهم وثباتهم والانتقال من الدفاع إلى الهجوم من خلال العمليات النوعية التي ألحقت بالعدو ومرتزقته خسائر فادحة في العدة والعتاد.

كما اطلع المشن ومرافقوه على حجم الدمار الذي طال المباني والأسواق والطرق والمرافق الصحية والخدمية ومنازل المواطنين في مديرية صرواح .. معتبرين ان الدمار الذي لحق بالمدينة شاهدا حيا على صلف العدوان وبشاعة المعتدين ووصمة عار في جبين مؤيديه.

رافقهم خلال الزيارة الشيخ علي بن عبود الشريف والشيخ ناجي الأمير الحسن.
سبـأ
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