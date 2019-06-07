محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة عمران تزور المرابطين بجبهات صعدة والضالع عمران - سبأ :

زار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، اليوم المرابطين في جبهات العزة والكرامة في عدد من المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.



وخلال الزيارة نقل المحافظ ومرافقوه تهاني وتبريكات القيادة السياسية بعيد الفطر والانتصارات التي حققها ويحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مختلف جبهات القتال، كما تم تقديم الهدايا للمرابطين .



وأشار المحافظ جعمان إلى أن العدو مهما تمادى في جرائمه وصلفه لن يستطيع كسر صمود وثبات المرابطين في مختلف الجبهات .



واكد أن الزيارة والقافلة الغذائية التي تم تقديمها تعتبر اقل واجب عرفانا ووفاءا لتضحيات المرابطين ، منوها بان مشاركتهم فرحة العيد والمرابطة معهم هي رسالة للعدو أن جميع أحرار اليمن ليسوا بعيدين عن أخوانهم في الجبهات.



كما يزور وفد رسمي من قيادة محافظة عمران ضم وكيل المحافظة محمد المتوكل وعضو مجلس الشورى احمد الزبيري، والمسؤول الاجتماعي عبد العزيز خرفشه ونائب التلاحم القبلي نايف الحايطي وعدد من مسؤولي ومشائخ المحافظة ، المرابطين في جبهات الشرف والبطولة في محافظة الضالع لتقديم التهاني والمشاركة في فرحة العيد والمباركة بالانتصارات التي حققوها في اغلب مناطق ومديريات المحافظة.



ودعا الوفد المغرر بهم من ابناء الضالع والجنوب عموما والواقفين في صف العدوان إلى العودة لصف الوطن وان يدركوا ان العدو لا يريد الا اذلال ابناء الشعب ونهب ثرواته، موكدين ان ابناء عمران سيظلون في مقدمة الصفوف المدافعة عن الوطن وترابة الطاهر.



فيما ثمن ابطال الجيش اللجان والشعبية هذه الزيارة،مؤكدين مواصلة صمودهم حتى تحرير كل شبر من ارض الوطن من دنس الغزاة.

سبـأ [07/يونيو/2019]سبـأ