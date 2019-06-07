وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط أمام مكتب الأمم المتحدة [07/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :

نظم موظفو ونقابة شركة النفط اليمنية المعتصمين لليوم الـ 63 وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، للتنديد بإستمرار العدوان في احتجاز السفن النفطية.



وندد المشاركون في الوقفة التي أسموها جمعة ''إدانة الصمت الأممي'' بإجراءات تحالف العدوان التعسفية باحتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة.



كما نددوا في الوقفة التي شارك فيها المدير العام التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي وعدد من قيادات الشركة ومدراء ونواب وموظفي الفروع والدوائر ومنظمات المجتمع المدني، بالصمت الأممي المريب إزاء ما يقوم به تحالف العدوان ولجنة الفأر هادي باحتجاز السفن ورفض تصاريح الأمم المتحدة.



وحمل المشاركون الأمم المتحدة مسئولية ما قد يحدث من كارثة في حال استمرار احتجاز السفن النفطية .. مؤكدين استمرارهم في الاعتصامات حتى الإفراج عن كافة السفن النفطية وعدم اعتراضها مستقبلا من قبل تحالف العدوان.



يذكر أن السفن حصلت على تصاريح الأمم المتحدة في جيبوتي ومر عليها 68 يوماً وهي ما تزال محتجزة.

سبـأ