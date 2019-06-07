أمن أمانة العاصمة يضبط 992 قضية جنائية خلال مايو الماضي

صنعاء - سبأ :

ضبطت الاجهزة الامنية في أمانة العاصمة خلال الشهر الماضي 992 قضية جنائية مختلفة ، على ذمتها 1627 مشتبه به في ارتكابها ، منها سبع جرائم قتل .

واوضح تقرير إحصائي للإدارة العامة لأمن أمانة العاصمة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) ان تلك القضايا ضبطت عبر مختلف إدارات أمن ومراكز شرطة العاصمة.

واشار إلى انخفاض مستوى الجريمة خلال مايو مقارنة بالشهر الذي قبله بنسبة 15 % ، لافتا إلى ان ذلك النجاح جاء نتيجة للإجرءات الأمنية المتخذة للوقاية والحد من الجريمة .

وبين التقرير أن رجال الأمن تمكنوا خلال مايو المنصرم من استعادة 6 سيارات مسروقة ، فيما أسفرت عمليات التحري وإجراءات جمع الإستدلالات عن كشف ملابسات 56 قضية جنائية ارتكبت في فترات سابقة كانت مجهولة وتم ضبط مرتكبيها .

وفي مجال مكافحة جرائم السرقة ضبط أمن العاصمة خلال نفس الفترة 162 جريمة سرقة ، منها 23 جريمة سرقه من على السيارات ، و15 سرقة بالإكراه و17سرقة من منازل ، و16 سرقة من محلات تجارية، و19سرقة من أشخاص .

ونوه التقرير انه نتيجة للإنتشار الأمني والتحريات ومتابعة المشبوهين والمطلوبين أمنيا ، فقد تمكن رجال الأمن من ضبط 56 متهما مطلوبا للعدالة على ذمة قضايا جنائية، بموجب أوامر قبض قهرية من النيابات والمحاكم ، بالإضافة إلى 30 مطلوبا للأمن في عدد من المحافظات، منهم 4 اشخاص مطلوبين لارتكابهم جرائم جسيمة.

أما في اطار التنسيق مع السلطة المحلية في العاصمة فقد ضبطت شرطة العاصمة 105 شخصاً لمخالفتهم قوانين السلطة المحلية ، وأحيل جميعهم للجهات المختصة .

[07/يونيو/2019]سبـأ