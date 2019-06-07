ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - يونيو - 2019 الساعة 09:11:58م
وزير الدفاع يتفقد المرابطين بمحور نجران ويشيد بما يحققونه من انتصارات عظيمة
أشاد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي بالروح المعنوية العالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في محور نجران.
رئيس وزراء إثيوبيا يصل السودان للوساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الجمعة إلى العاصمة السودانية الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير، اثر المجزرة التي تعرض لها المعتصمون من قبل قوات الامن وسط العاصمة .
الرئيس الروسي : محاولات إخراج (هواوي) من السوق العالمية بداية لحرب تكنولوجية عالمية
إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني (هواوي) من الأسواق العالمية بداية لحرب تكنولوجية عالمية.
تشيلسي يطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة منعه ضم لاعبين جدد
تقدم نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد.
آخر الأخبار:
أمن أمانة العاصمة يضبط 992 قضية جنائية خلال مايو الماضي
تفقد أحوال الجرحى بمستشفى السبعين بأمانة العاصمة
وقفة احتجاجية لموظفي النقط امام مبنى الأمم المتحدة للتنديد بالعدوان
وكيل محافظة حجة يتفقد أحوال المرابطين في النقاط الأمنية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمن أمانة العاصمة يضبط 992 قضية جنائية خلال مايو الماضي
[07/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

ضبطت الاجهزة الامنية في أمانة العاصمة خلال الشهر الماضي 992  قضية جنائية مختلفة ، على ذمتها 1627  مشتبه به في ارتكابها ، منها سبع جرائم قتل .

واوضح تقرير إحصائي للإدارة العامة لأمن أمانة العاصمة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) ان تلك القضايا ضبطت عبر مختلف إدارات أمن ومراكز شرطة العاصمة.

واشار  إلى انخفاض مستوى الجريمة خلال مايو مقارنة بالشهر الذي قبله  بنسبة 15 % ، لافتا إلى ان ذلك النجاح جاء نتيجة للإجرءات الأمنية المتخذة للوقاية والحد من الجريمة .

وبين التقرير أن رجال الأمن تمكنوا خلال مايو المنصرم  من استعادة 6 سيارات مسروقة ، فيما أسفرت عمليات التحري وإجراءات جمع الإستدلالات عن كشف ملابسات 56 قضية جنائية ارتكبت في فترات سابقة كانت مجهولة  وتم ضبط مرتكبيها .

وفي مجال مكافحة جرائم السرقة  ضبط أمن العاصمة خلال نفس الفترة  162 جريمة سرقة  ، منها 23 جريمة سرقه من على السيارات ، و15  سرقة بالإكراه و17سرقة من منازل ، و16 سرقة من محلات تجارية، و19سرقة من أشخاص .

ونوه التقرير انه نتيجة للإنتشار الأمني والتحريات ومتابعة المشبوهين  والمطلوبين أمنيا ،  فقد تمكن رجال الأمن من ضبط  56 متهما مطلوبا للعدالة على ذمة قضايا جنائية، بموجب أوامر قبض قهرية من النيابات والمحاكم ،  بالإضافة إلى  30  مطلوبا للأمن في عدد من المحافظات،  منهم 4 اشخاص مطلوبين لارتكابهم جرائم جسيمة.

 أما في اطار التنسيق مع السلطة المحلية في العاصمة فقد ضبطت شرطة العاصمة  105 شخصاً لمخالفتهم قوانين السلطة المحلية ، وأحيل جميعهم للجهات المختصة .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
تفقد أحوال الجرحى بمستشفى السبعين بأمانة العاصمة
وقفة احتجاجية لموظفي النقط امام مبنى الأمم المتحدة للتنديد بالعدوان
وكيل محافظة حجة يتفقد أحوال المرابطين في النقاط الأمنية
تفقد أحوال المرابطين بجبهتي التماس بالزاهر ومكيراس بالبيضاء
محافظ تعز يتفقد أحوال السجناء بالإصلاحية المركزية بالجند
مؤسسة رواحل بالحديدة تنفذ نشاط الدعم النفسي للمسنين
محافظ تعز يتفقد الحديقة العامة وحديقة الحيوان بالحوبان
محافظ عدن يدين جريمة المنصورة ويحذر من تداعياتها
محافظ إب يزور المرابطين في جبهة دمت بالضالع
رئيس الوزراء يعزي وزير الثقافة في وفاة ابنته
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يستهدف أبراج الاتصالات في مديرية منبه بصعدة
[06/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران وبوارج العدوان
[06/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع والمرتزقة يواصلون خروقاتهم بالحديدة
[05/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by