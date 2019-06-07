وقفة احتجاجية لموظفي النقط امام مبنى الأمم المتحدة للتنديد بالعدوان

صنعاء - سبأ :

نظم موظفي ونقابي شركة النفط المعتصمين اليوم عقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية امام مبنى الأمم المتحدة، للتنديد بإستمرار العدوان.





حيث مر 63 يوم والمعتصمين مستمرين في اعتصامهم المفتوح امام مبنى الأمم دون أي موقف من الأمم المتحدة .





وندد المشاركون في الوقفة التي اسموها جمعة ''إدانة الصمت الأممي'' باجراءات تحالف العدوان التعسفية باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية وعدم السماح لها بالوصول الى ميناء الحديدة.





كما نددت الوقفة التي تقدمها المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر عبدالإله الواحدي ومعه عدد من قيادات شركة النفط ومدراء ونواب وموظفي الفروع والدوائر بالشركة وجموع من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ، بالصمت الأممي المريب والغريب جراء مايقوم به تحالف العدوان ولجنة الفأر هادي باحتجاز السفن ورفض تصاريح الأمم المتحدة .





وحمل المشاركون الأمم المتحدة مسئولية ما قد يحدث من كارثة في حالة استمرار احتجاز السفن النفطية .





واكدوا استمرار الاعتصامات حتى يتم الإفراج عن كافة السفن النفطية وعدم اعتراض السفن من قبل تحالف العدوان.





[07/يونيو/2019]يشار إلى أن تصاريح الأمم المتحدة في جيبوتي للسفن مر عليها 68 يوما وما تزال محتجزة.سبـأ