وكيل محافظة حجة يتفقد أحوال المرابطين في النقاط الأمنية

حجة - سبأ :

تفقد وكيل محافظة حجة لشئون الاعلام والثقافة عادل شلي أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية المرابطين في النقاط الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطن.



كما حث وكيل المحافظة أبناء المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية حتى ينعم المجتمع بالامن والسكينة، ويمكن رجال الأمن من القيام بمهامهم على أكمل وجه.





[07/يونيو/2019]وخلال الزيارة حث الوكيل شلي رجال الأمن واللجان الشعبية على المزيد من اليقظة والجهوزية لمواصلة دورهم في حماية أمن واستقرار المجتمع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.وأشار إلى أن مسئولية رجال الأمن المرابطين في النقاط الأمنية لا يقل أهمية عن دور المرابطين في الجبهات .. مشيدا بالنجاحات التي حققوها خلال الفترة الماضية.رافقه خلال الزيارة عدد من مسئولي المحافظة .سبـأ