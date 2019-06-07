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تفقد أحوال المرابطين بجبهتي التماس بالزاهر ومكيراس بالبيضاء
[07/يونيو/2019]
البيضاء - سبأ :

تفقد أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عمران صالح المخلوس ومدير أمن المحافظة العميد عبد الله العربجي اليوم  أحوال الجيش واللجان الشعبية في نقاط التماس مع العدو بجبهتي الزاهر ومكيراس عقبة لودر بمحافظة البيضاء.


واطلع المخلوس والعميد العربجي ومعهما مدير فرع جهاز الأمن السياسي العميد الدكتور محمد الشتوي ومدير مديرية صوير وائل ابو حلفه ومدير أمن ثلاء حاشد الوادعي وعدد من القيادات الأمنية وشخصيات اجتماعية، على مستوى الجاهزية ومعنويات المرابطين في الزاهر ومكيراس عقبة لودر.

وأشار المخلوس ومرافقوه الى أن زيارة الجبهات خلال أيام عيد الفطر, يسهم في رفع معنويات المرابطين في الجبهات.

وأشادوا بصمود وبسالة المرابطين في جبهة البيضاء وكافة الجبهات وما يسطرونه من ملاحم بطولية في الدفاع عن الأرض والعرض .. موكدين أن  أبناء عمران سيظلون رافدا كبيرا للجبهات بالعتاد والرجال والمال.

وأكد أن المحافظة رفدت جبهة البيضاء بالعديد من الرجال ليلتحقوا بالمئات من الذين سبقوهم من المرابطين في جبهات العزة والبطولة, باعتبار ذلك أقل واجب لتعزيز الانتصارات في مواجهة العدوان.

 وعبروا عن سعادتهم لما لمسوه من معنويات عالية, في مواقع الكرامة في صد العدوان ومرتزقته.

من جانبهم عبر المرابطون من الجيش واللجان الشعبية وأبناء قبائل البيضاء عن امتنانهم لزيارة قيادة محافظة عمران ووجهائها وتقديرهم لكل ما يقدمه أبناء المحافظة من دعم بالرجال والعتاد والمال لتعزيز صمود المرابطين.

وأكدوا استمرارهم في الصمود والتصدي للعدو ومرتزقته ردا على جرائمه بحق أبناء الشعب واستمراره في فرض الحصار .

كان في استقبالهم عدد من مسؤولي المحافظه والقيادات العسكرية في جبهة الزاهر ومكيراس.
سبـأ
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