تظاهر مئات الجزائريين وسط العاصمة للجمعة الـ 16 على التوالي

الجزائر – سبأ :

تظاهر مئات المحتجين في العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة وللجمعة الـ 16 على التوالي، وذلك في اول مظاهرة منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية، وغداة الدعوة التي وجهها الرئيس الانتقالي للسياسيين الجزائريين إلى الحوار .

[07/يونيو/2019]وجاءت التظاهرة أيضاً غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر صالح، إلى الحوار من أجل التوصل لتوافق حول موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية.وذكرت التقارير ان مئات المحتجين تمكنوا من التجمع تحضيراً للتظاهرة الكبرى المنتظرة بعد صلاة الجمعة كما تعوّدوا على ذلك منذ 22 شباط/ فبراير، رغم الانتشار المكثف لعناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي والفاتح من مايو/ أيار وفي الشوارع الكبرى لوسط العاصمة الجزائرية.ودعا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو .سبـأ