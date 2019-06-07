تأهل التشيكية فوندروسوفا إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

باريس – سبأ :



تأهلت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا غير المصنفة إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزها على البريطانية جوهانا كونتا 7-5 و7-6 لتصبح بذلك أول لاعبة مراهقة تصل الى نهائي هذه البطولة خلال عشر سنوات.



وخسرت فوندروسوفا (19 عاماً) أول عشر نقاط في المباراة وسط أجواء ممطرة بملعب سيمون ماتيو، لكن اللاعبة التي تعتمدت على يدها اليسرى كانت أكثر دهاء من منافستها في الأوقات الحاسمة.



وستلعب اللاعبة التشيكية غداً السبت ضد الاسترالية آشلي بارتي والتي منعت مباراة نهائية بين مراهقتين بتغلبها على الأمريكية أماندا أنيسيموفا بعد ثلاث مجموعات.



وتأمل فوندروسوفا أن تحقق انجازا أفضل من آنا ايفانوفيتش آخر مراهقة وصلت للنهائي في 2007م عندما خسرت أمام جوستين هينان.



وتعد فوندروسوفا، أكثر اللاعبات خوضاً لمباريات في بطولات رابطة المحترفات منذ استراليا المفتوحة، وستصبح أول تشيكية تحرز اللقب منذ هانا ماندليكوفا عام 1981م اذا تفوقت على بارتي التي وصلت مثلها إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة.

[07/يونيو/2019]سبأ