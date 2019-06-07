محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ تعز يتفقد أحوال السجناء بالإصلاحية المركزية بالجند تعز - سبأ :

تفقد محافظ تعز أمين على البحر اليوم أحوال السجناء بالإصلاحية المركزية بالجند.



واطلع المحافظ البحر ومعه وكيل المحافظة نعمان الحمري ومدير أمن المحافظة العميد عبدالخالق الجنيد ووكيل نيابة السجون، على أحوال النزلاء وقضاياهم.. مؤكدا أهمية إحالة القضايا المدنية للقضاء.



ووجه محافظ تعز، بالإفراج عن عدد من السجناء من المغرر بهم لعودتهم إلى صف الوطن, مواطنين صالحين.



وتم خلال الزيارة الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين، بعد تكفل مكتب الهيئة العامة للزكاة وأهل الخير دفع ما عليهم من حقوق للغير.



وحث المحافظ البحر على أهمية استشعار الجميع للمخاطر التي تحدق بالوطن جراء استمرار العدوان وغطرسته.. معربا عن ثقته بتحمل الجميع للمسؤولية لتعزيز الأمن والاستقرار .



وشدد على أهمية التنسيق بين السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي بشان عملية ضبط ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ