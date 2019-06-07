محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ تعز يتفقد الحديقة العامة وحديقة الحيوان بالحوبان تعز - سبأ :





تفقد محافظ تعز أمين على البحر اليوم الحديقة العامة وحديقة الحيوان في الحوبان.



واستمع المحافظ البحر ومعه وكيل المحافظة نعمان الحمري وعدد من المسؤولين، من المعنيين إلى إيضاح عن الجهود التي بذلها مكتب النظافة والتحسين بالمدينة في إعادة تأهيل أقسام الحديقة وترميم بعض الأضرار التي لحقت بها والاهتمام بمظهرها الجمالي ومرافقها المختلفة.



وأكدوا الاهتمام بالحيوانات في الحديقة وخاصة النادرة التي بدأت بالإنقراض من البيئة اليمنية وفي مقدمتها النمر العربي بالإضافة إلى الزواحف والطيور النادرة .



وعبر محافظ تعز عن الشكر للجهود المبذولة في الحفاظ على الحيوانات والطيور النادرة بحديقة الحيوان .. مؤكدا أن السلطة المحلية ستولي حديقة الحيوان وبقية الحدائق والمتنفسات العامة المزيد من الاهتمام.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ