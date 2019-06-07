محافظ عدن يدين جريمة المنصورة ويحذر من تداعياتها [07/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :

أدان محافظ عدن طارق مصطفى سلام الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل فني تحييه الطفلة ماريا قحطان أمس في ملعب المنصورة بعدن .



وأكد محافظ عدن في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة البشعة وما سبقها تستهدف مدينة عدن وثقافتها ومدنيتها وتاريخها العريق بعد أن كانت ملتقى للفنون والحضارات ومنبع للأصالة والسلام.



وأشار إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى رصيد المحتل الإماراتي وتعزز من وحشيته والذي وصل به الأمر إلى محاولة إسكات صوت الطفولة ووأدها.



واعرب عن إدانته الشديدة لهذه الجرائم التي تنفذها أدوات المحتل وتغذيها السعودية والإمارات وبدعم لوجستي أمريكي صهيوني لتحقيق أهدافهم على حساب أبناء محافظة عدن ووحدة اليمن وسيادته واستقلاله.



وحذر المحافظ سلام من تداعيات هذه الجريمة وأبعادها التي تحمل رسائل واضحة لأبناء عدن أن هذه المدينة ستتحول إلى سجن للحرية ومنبع للإرهاب الأمر الذي يتطلب من كل أبنائها الالتفاف حول مدينتهم وحمايتها من الخطر الذي يهدد حاضرها ومستقبلها.

سبأ