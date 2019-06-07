عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الأمن المصرية تعلن عن احباط هجوم لعناصر إرهابية شمالي سيناء القاهرة – سبأ :



أحبطت قوات الأمن المصرية بمساندة القوات الجوية هجوماً شنته لعناصر إرهابية على عدة أكمنة للشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة شمالي شبة جزيرة سيناء.



وذكرت وسائل اعلام مصرية نقلاً عن مصادر أمنية أن "قوات الأمن نجحت في القبض على ستة إرهابيين هاجموا نقاطاً أمنية في توقيت متزامن".



واضافت المصادر ان القوات الخاصة مازالت تجري عمليات تمشيط واسعة النطاق على طريق العريش الدولي بمعاونة من سلاح الجو المصري.



وأوضحت ان "الكمائن التي تم استهدافها من قبل الإرهابيين، تقع قرب كمين بطل 14 الذي هوجم أول أيام عيد الفطر" .



واشارت الى ان "المجموعة المهاجمة استخدمت قاذف (آر بي جي) وأسلحة آلية في محاولة منها لتكرار ما حدث الأسبوع الماضي، بيد أن يقظة القوات والتنسيق المستمر بين القطاعات الأمنية وسرعة رد الفعل حال دون ذلك".



وكانت السلطات المصرية قد أعلنت عن مقتل 8 من أفراد الشرطة في مدينة العريش شمال شرقي سيناء، والقضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي كمين أمني فجر الأربعاء.



وبعد الحادث، أعلنت الداخلية المصرية تصفية 14 إرهابياً في العريش، ضالعين في الهجوم ذاته.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ