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تشيلسي يطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة منعه ضم لاعبين جدد
تقدم نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد.
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  رياضة
تشيلسي يطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة منعه ضم لاعبين جدد
[07/يونيو/2019]
لندن – سبأ :

تقدم نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد.


وتعرض تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، للعقوبة في فبراير شباط الماضي لانتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا وتم تغريمه 600 ألف فرنك سويسري (603864 دولارا).

وقال تشيلسي الشهر الماضي إنه سيطعن على العقوبة التي تحرمه من ضم لاعبين جدد هذا الصيف وفي فترة انتقالات يناير كانون الثاني 2020م.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أن النادي قدم الطعن .. مشيرة الى أنه ”ليس من الممكن في الوقت الحالي تحديد موعد البت في الطعن“.

وقدم تشيلسي طعناً في البداية في أبريل/ نيسان الماضي ووافقت لجنة الاستئناف بالفيفا عليه بشكل جزئي لتسمح للنادي بالتعاقد مع لاعبين ناشئين خلال فترة الإيقاف.

وشددت محكمة التحكيم الرياضية على أنها لن تعطي أي معلومات إضافية لحين اتخاذ قرار في القضية.
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