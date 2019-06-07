عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل الاشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الحكومة في محور مطار طرابلس طرابلس – سبأ :



تواصلت الاشتباكات بين الجيش الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق اليوم الجمعة في محور مطار العاصمة طرابلس بالاسلحة الثقيلة .



وذكرت التقارير ان سلاح الجو التابع للجيش الليبي واصل غاراته المكثفة في محور منطقة العزيزية وعلى أطراف طرابلس الجنوبية والجنوبية الشرقية.



من جانبها أغلقت قوات حكومة الوفاق الطرق الرئيسة المؤدية إلى داخل العاصمة خلف محاور المواجهة على تخوم طرابلس.



واشارت التقارير الى ان الجانبين واصلا تعزيز قواتهما بالدبابات والأسلحة الثقيلة استعداداً لمواجهات كبرى على خطوط التماس جنوب طرابلس وحول مدينة العزيزية الاستراتيجية الواقعة في منتصف المسافة تقريبا بين مدينتي طرابلس وغريان.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ