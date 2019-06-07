اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الروسي : محاولات إخراج (هواوي) من السوق العالمية بداية لحرب تكنولوجية عالمية بطرسبورغ – سبأ :



إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني (هواوي) من الأسواق العالمية بداية لحرب تكنولوجية عالمية.



وقال الرئيس الروسي في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي اليوم الجمعة إن "الوضع المحيط بـ (هواوي) التي يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، ليس إلا أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث".



وانطلقت امس الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والذي سيستمر حتى غدٍ السبت وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة.



ويبحث المشاركون في منتدى مدينة بطرسبورغ التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.



وخيمت على المنتدى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي أدرجت في إطارها (هواوي) في قائمتها السوداء وحظرت على الشركات الأمريكية التعاون معها دون الحصول على ترخيص مسبق منها.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ