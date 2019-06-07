محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يزور المرابطين في جبهة دمت بالضالع إب - سبأ :

زار محافظ إب عبد الواحد صلاح المرابطين في جبهات العزة والكرامة في عدد من المناطق بمديرية دمت محافظة الضالع .



وخلال الزيارة نقل صلاح تهاني وتبريكات القيادة السياسية بعيد الفطر والانتصارات التي حققها ويحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال.. كما تم تقديم الهدايا للمرابطين .



وأشار إلى أن العدو مهما تمادى في جرائمه وصلفه لن يستطيع كسر صمود وثبات المرابطين في مختلف الجبهات .



وأشاد محافظ إب بالدور الوطني لأبناء مديريات دمت وقعطبة والرضمة وكافة المديريات ومواقفهم المشرفة الرافضة للعدوان والعمالة لقوى الطغيان .. مشددا على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية و التلاحم ووحدة الصف ومواصلة الصمود في مواجهة العدوان ومرتزقته.



من جانبهم أوضح وكيلا المحافظة عبدالحميد الشاهري وصادق حمزة وعضو مجلس الشورى محمد النوعة و يحيى القاسمي خلال كلمات لهم أمام المرابطين أن هذه الزيارات الميدانية التفقدية لقيادات محافظة إب تعد عرفانا ووفاءا لتضحيات المرابطين في هذه الجبهات الذين يضربون أروع الأمثلة في الصمود والمواجهة لقوى العدوان ومرتزقتهم .



وأكدوا أن هذه الزيارات أقل ما يمكن القيام به تجاه المرابطين لإيصال رسالة للعدو أن جميع أحرار اليمن ليسوا بعيدين عن أخوانهم في الجبهات.



بدورهم أكد المرابطون في جبهة دمت أنهم صامدون صمود الجبال وماضون في مجابهة العدوان حتى تحرير كامل الأراضي اليمنية .. مثمنين هذه الزيارة التي تدل على حرص واهتمام رسمي وشعبي بالجبهات والمرابطون فيها.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ