إصابة مواطنين فلسطينيين جراء قمع الاحتلال لمسيرة إسبوعية

القدس المحتلة – سبأ :



أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق فيما واحترقت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون اليوم الجمعة في قرية بلعين خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي المسيرة الاسبوعية لمواطني القرية ضد الاستيطان وجدار الفصل العنصري .



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المسيرة، ما أدى الى اصابة عدد من المشاركين بالاختناق، واحتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون.



واوضحت ان المسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الجدار العنصري الجديد في منطقة ابو ليمون، وفاءً للقدس والمقدسات الاسلامية، ودعماً لمواجهة ما يعرف بـ (صفقة القرن) واحياءً للذكرى الـ52 للنكسة.



واضافت ان المشاركين في المسيرة والتي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، الأعلام الفلسطينية وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي واطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.



وفي محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، والتي رفعت شعارات احياء ذكرى النكسة.



كما تعرض شابين فلسطينيين للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل والتي اعتقلت طفلاً اخر من المنطقة الجنوبية.



ونقلت وكالة (وفا) عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب رعد محمد الحداد (29 عاما) من المنطقة الجنوبية في الخليل، ونقل إلى مستشفى عالية الحكومي، كما اعتدت بالضرب المبرح على الشاب محمد إبراهيم أبو ماريا (19 عاما) على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل ونقل إلى المستشفى.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل حسين نافذ الرجبي (15 عاما) من منزله في المنطقة الجنوبية من المدينة.

[07/يونيو/2019]سبأ