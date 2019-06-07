بدء حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا

نواكشوط – سبأ :



بدأت في موريتانيا اليوم الجمعة حملة الانتخابات الرئاسية وذلك قبل أسبوعين من الاقتراع المقرر في 22 حزيران/يونيو في هذا البلد العربي الكبير الواقع في غرب إفريقيا.



ويتنافس في الانتخابات ستة مرشحين لتولي منصب الرئاسة خلفاً للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي تنتهي ولايته الثانية في آب/أغسطس القادم ولا يحق له الترشح من جديد.



ويفترض أن يجوب المرشحون أرجاء البلد حتى انتهاء الحملة في 20 حزيران/يونيو قبل يومين من الانتخابات.



وينتظر ان تجرى دورة ثانية في السادس من تموز/يوليو، في حال لم يفز أي منهم من الدورة الأولى.



وعبرت المعارضة قبل بدء الحملة، عن قلقها من "اختطاف الانتخابات"، ودانت خصوصاً تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات .. معتبرة أن أعضاءها قريبون جداً من السلطة.



وستشكل هذه الانتخابات أوّل عملية انتقال للسلطة بين رئيس منتهية ولايته وخلفه المنتخب في هذا البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4,5 ملايين نسمة، بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008م.



ويعد محمد ولد الشيخ محمد أحمد الملقب ولد الغزواني والذي تولى حقيبة وزارة الدفاع احد المرشحين بعدما اختاره حزب الرئيس ولد عبدالعزيز مرشحاً عنه في الانتخابات الرئاسية .



وينافسه الرئيس السابق للحكومة الانتقالية من 2005م إلى 2007م سيد محمد ولد بوبكر .

[07/يونيو/2019]سبأ