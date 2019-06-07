ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 07 - يونيو - 2019 الساعة 07:56:10م
وزير الدفاع يتفقد المرابطين بمحور نجران ويشيد بما يحققونه من انتصارات عظيمة
أشاد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي بالروح المعنوية العالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في محور نجران.
رئيس وزراء إثيوبيا يصل السودان للوساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الجمعة إلى العاصمة السودانية الخرطوم للوساطة بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير، اثر المجزرة التي تعرض لها المعتصمون من قبل قوات الامن وسط العاصمة .
الرئيس الروسي : محاولات إخراج (هواوي) من السوق العالمية بداية لحرب تكنولوجية عالمية
إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني (هواوي) من الأسواق العالمية بداية لحرب تكنولوجية عالمية.
تشيلسي يطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة منعه ضم لاعبين جدد
تقدم نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التي تمنعه من ضم لاعبين جدد.
آخر الأخبار:
محافظ تعز يتفقد الحديقة العامة وحديقة الحيوان بالحوبان
محافظ عدن يدين جريمة المنصورة ويحذر من تداعياتها
قوات الأمن المصرية تعلن عن احباط هجوم لعناصر إرهابية شمالي سيناء
تواصل الاشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الحكومة في محور مطار طرابلس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بدء حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا
[07/يونيو/2019]
نواكشوط – سبأ :

بدأت في موريتانيا اليوم الجمعة حملة الانتخابات الرئاسية وذلك قبل أسبوعين من الاقتراع المقرر في 22 حزيران/يونيو في هذا البلد العربي الكبير الواقع في غرب إفريقيا.


ويتنافس في الانتخابات ستة مرشحين لتولي منصب الرئاسة خلفاً للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي تنتهي ولايته الثانية في آب/أغسطس القادم ولا يحق له الترشح من جديد.

ويفترض أن يجوب المرشحون أرجاء البلد حتى انتهاء الحملة في 20 حزيران/يونيو قبل يومين من الانتخابات.

وينتظر ان تجرى دورة ثانية في السادس من تموز/يوليو، في حال لم يفز أي منهم من الدورة الأولى.

وعبرت المعارضة قبل بدء الحملة، عن قلقها من "اختطاف الانتخابات"، ودانت خصوصاً تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات .. معتبرة أن أعضاءها قريبون جداً من السلطة.

وستشكل هذه الانتخابات أوّل عملية انتقال للسلطة بين رئيس منتهية ولايته وخلفه المنتخب في هذا البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4,5 ملايين نسمة، بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008م.

ويعد محمد ولد الشيخ محمد أحمد الملقب ولد الغزواني والذي تولى حقيبة وزارة الدفاع احد المرشحين بعدما اختاره حزب الرئيس ولد عبدالعزيز مرشحاً عنه في الانتخابات الرئاسية .

وينافسه الرئيس السابق للحكومة الانتقالية من 2005م إلى 2007م سيد محمد ولد بوبكر .

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
قوات الأمن المصرية تعلن عن احباط هجوم لعناصر إرهابية شمالي سيناء
تواصل الاشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الحكومة في محور مطار طرابلس
رئيس وزراء إثيوبيا يصل السودان للوساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية
إصابة مواطنين فلسطينيين جراء قمع الاحتلال لمسيرة إسبوعية
مقتل اصابة سبعة محتجين في ولاية أداماوا النيجيرية
المكسيك تتحرك لاحتواء الهجرة اللاشرعية عبر حدودها
طهران: تصريحات ترامب مكررة ولا تستحق الرد
حزب العمال يحرم حزب بريكست من الفوز بأول مقعد له في برلمان بريطانيا
الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة السودان في أنشطته لحين تشكيل حكومة مدنية
قوات الاحتلال تستهدف أراضي المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[07/يونيو/2019]
طيران العدوان يستهدف أبراج الاتصالات في مديرية منبه بصعدة
[06/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال بغارات طيران وبوارج العدوان
[06/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن 15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع والمرتزقة يواصلون خروقاتهم بالحديدة
[05/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by