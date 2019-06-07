محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زيارات عيدية للمرابطين في الوحدات والنقاط الأمنية في المحويت المحويت - سبأ :

تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء علي سالم الصيفي ومعه عدد من القادة الأمنيين المرابطين في الوحدات الأمنية وعدد من النقاط بمحافظة المحويت.



وفي الزيارة التي شملت مواقع ومقار أمنية في مركز المحافظة والنقاط الأمنية علي مدخل المدينة والحزام الأمني.. تبادل اللواء الصيفي ومدير أمن المحافظة العميد محمد الحمزي والقادة الامنيين مع المرابطين التهاني بمناسبة عيد الفطر.



وأشادوا بالنجاحات الأمنية الملموسة التي تحققت في المحافظة و أبرزها التصدي لمحاولات ومخططات العدوان لخلخلة الوضع الأمني في المحافظة ومديرياتها عبر عملائه من المرتزقة والمندسين.



وحثوا المرابطين من الأمن واللجان الشعبية على المزيد من اليقظة الأمنية والثبات في مواجهة العدوان والحفاظ على أمن الوطن واستقراره والصمود في مواقع الشرف والبطولة.



ونقلوا لمنتسبي الأمن واللجان الشعبية تحايا وتهاني القيادة السياسية..وقدموا لهم الهدايا الرمزية بمناسبة عيد الفطر.



من جانبهم عبر رجال الأمن واللجان الشعبية عن اعتزازهم بهذه الزيارات العيدية.. مؤكدين أنها تسهم في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية واصطفاف كافة أبناء الشعب مع الجيش واللجان .



رافقهم في الزيارة مدير عام القيادة والسيطرة بالوزارة العميد حسن اسماعيل المداني ونائب مدير عام الشئون المالية العقيد أحمد جحاف والعميد عبد الخالق السياني و قائد قوات الأمن المركزي بالمحافظة العقيد حسين قناف وقائد قوات النجدة العقيد وضاح الشحطري ومدير عام المرور العقيد زيد النونو.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ