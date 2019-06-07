اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 63 دولار للبرميل لندن – سبأ :



ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة الى اكثر من 63 دولار للبرميل في ظل مؤشرات على أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين آخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض الإنتاج.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.35 دولار إلى 63.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار إلى 53.69 دولار للبرميل.



ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس صوب تحقيق أقوى ارتفاع يومي منذ أواخر أبريل نيسان.



ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي ينتهي أجل اتفاق (أوبك+) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا، لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في نهاية الشهر الجاري.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الخميس إن روسيا لديها خلافات مع منظمة (أوبك) بشأن السعر العادل للنفط لكن موسكو ستتخذ قراراً مشتركاً مع أعضاء المنظمة في اجتماع بشأن سياسة الإنتاج في الأسابيع المقبلة.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ