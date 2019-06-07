محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مصلحة الهجرة يتفقد المرابطين بعدد من النقاط الأمنية بالجوف الجوف - سبأ :

تفقد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالكريم المروني و معه مدير عام الأنتربول اللواء خالد المداني ومساعد المفتش العام العميد طاهر المياسي ،المرابطين من رجال الأمن في عدد من النقاط الأمنية في مديريات المطمة و برط العنان و الرياشي و الحميدات بمحافظة الجوف .



وهنأ اللواء المروني المرابطين من رجال الأمن في النقاط الأمنية بمناسبة عيد الفطر، ناقلا لهم تهاني وتبريكات قيادة وزارة الداخلية بهذه المناسبة الدينية.



وأشاد بمستوى اليقظة والمعنويات المرتفعة.. مباركا لهم الانتصارات التي يسطرونها ورفاقهم في ميادين الإباء في جبهات العزة والشرف والبطولة في مواجهة الأعداء.



بدورهم عبر المرابطون من رجال الأمن عن امتنانهم للزيارة ومشاركتهم أفراحهم بعيد الفطر في مواقع الشرف والبطولة، مجددون التأكيد على جهوزيتهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم .



رافقهم خلال الزيارة مدير أمن محافظة الجوف ومديرا أمن مديرتي رجوزة والزاهر.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ