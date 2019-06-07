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مناقشة مستوى الأداء وتعزيز الإجراءات الأمنية بصنعاء
[07/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة مستوى الأداء الأمني بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات السبل الكفيلة بتعزيز الإجراءات الأمنية في مركز المحافظة والمديريات.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيلا المحافظة فارس الكهالي وخالد الاجرب وتضم المكاتب المعنية للتنسيق مع كبار المكلفين والتجار وملاك المرافق التجارية لتعزيز الجوانب الأمنية بما فيها وضع  كاميرات بما يكفل تغطية الشوارع الرئيسية في مركز المحافظة والمديريات.

وأكد الاجتماع رفضه القاطع للاعتداءات التي تعرض لها مكتب الأشغال بالمحافظة ومدير عام المكتب الدكتور ناجي الأعوج من قبل عصابات مسلحة...مؤكدا على التنسيق مع قيادة وزارة الداخلية بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الجناة.

وشدد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة وتطوير مستوى الأداء.

وأشاد الاجتماع بالجهود التي يبذلها مكتب وفروع الأشغال بالمحافظة والمديريات في تنفيذ عمليات الشق للمخططات وإزالة المخالفات والحد من البناء العشوائي.

واستمع المجتمعون من مدير مكتب الأشغال بالمحافظة إلى شرح حول سير العمل بالمكتب وحرص إدارة وموظفي الأشغال على أداء واجبهم.

سبأ
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