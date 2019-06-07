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أمين العاصمة ومحافظ إب يزوران المرابطين بجبهة مريس قعطبة
[07/يونيو/2019]
إب  - سبأ :



زار أمين العاصمة حمود عباد ومحافظ إب عبدالواحد صلاح  اليوم المرابطين في خطوط التماس بجبهة مريس قعطبة محافظة الضالع .

وخلال الزيارة قدم عباد وصلاح التهاني للمرابطين بمناسبة العيد وتم تقديم الهدايا لهم .. حيث أشاد أمين العاصمة بما يسطروه أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في جبهة مريس .. مشيرا إلى أن الزيارات تأتي لمشاركة المرابطين في جبهات العزة والشرف أفراح العيد ورفع معنوياتهم لمواجهة قوى العدوان والمرتزقة وإفشال مخططاتهم .

وأكد أنه بصمود وثبات واستبسال الجيش واللجان الشعبية ستفشل رهانات ومخططات العدوان في النيل من اليمن وأمنه واستقراره.

فيما أعرب  محافظ إب الفخر والاعتزاز بمشاركة المرابطين افراح العيد في جبهة مريس قعطبة  وتقديم التهاني لهم بالانتصارات التي حققوها ضد قوى العدوان ومرتزقته .. ناقلا لهم تهاني وتبريكات قائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة عيد الفطر.

 وأوضح إلى أهمية هذه الزيارات للجبهات في نقل رسائل للمرابطين مفادها أن الجميع معهم قلبا وقالبا في خندق الدفاع عن الوطن وردع العدوان  حتى تحقيق النصر.. مشيدا بالمعنويات التي يتحلى بها المرابطون في الجبهات.. داعيا أبناء الشعب اليمني إلى استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

  بدورهم عبر المرابطون بجبهة مريس عن امتنانهم لهذه الزيارة التي تعزز من معنوياتهم في الاستبسال و الدفاع عن الوطن ودحر الغزاة والمرتزقة .. مؤكدين استعدادهم تقديم أرواحهم ودمائهم فداءً لهذا الوطن والذود عن حياضه مهما بلغت التضحيات.

رافقهم خلال الزيارة وكيلا محافظة إب عبدالحميد الشاهري وصادق حمزة ووكيل أمانة العاصمة قناف المراني والوكيل المساعد عبد الوهاب شرف الدين وعضو مجلس الشورى محمد النوعة ومستشار أمين العاصمة محمد أحمد الحوثي ويحيى القاسمي وعدد من المسئولين .

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