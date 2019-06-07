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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يونيو - 2019 الساعة 06:21:02م
وزير الدفاع يتفقد المرابطين بمحور نجران ويشيد بما يحققونه من انتصارات عظيمة
أشاد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي بالروح المعنوية العالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في محور نجران.
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وزير الدفاع يتفقد المرابطين بمحور نجران ويشيد بما يحققونه من انتصارات عظيمة
[07/يونيو/2019]
نجران  - سبأ :



أشاد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي بالروح المعنوية العالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في محور نجران.

ونوه اللواء العاطفي خلال زيارته التفقدية لمنتسبي الجيش واللجان الشعبية اليوم في محور نجران، بما يحققه المرابطون في هذا المحور من انتصارات عظيمة في عمق أراضي العدو والتي تسير وفقاً للاستراتيجية الشاملة للقوات المسلحة اليمنية.

وتبادل وزير الدفاع خلال الزيارة ومعه قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء جميل يحيى زرعة، التهاني مع أبطال الجيش واللجان الشعبية بمناسبة عيد الفطر، ناقلا لهم تحايا القيادية السياسية والعسكرية وتثمينها للصمود الأسطوري والملاحم البطولية التي يسطرونها بمحور نجران.

وأكد اللواء العاطفي أن العزة والكرامة ثمنها غالي وأبطال الجيش واللجان الشعبية ومعهم كل الأحرار والشرفاء من أبناء الشعب اليمني يدفعون اليوم بصمودهم وتضحياتهم أثماناً باهظة انتصاراُ للخيارات الوطنية الاستراتيجية.

وخاطب المقاتلين قائلاً " أشعر بالسعادة أن أكون اليوم بينكم وبتكليف من القيادة الثورية والسياسية لتفقد أوضاعكم وأنقل إليكم تهاني وتبريكات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير مهدي المشاط بهذه المناسبة الدينية العظيمة".

وأشار إلى أن الملاحم البطولية والانتصارات النوعية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في محور نجران محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

ولفت اللواء العاطفي إلى حجم المؤامرة والحرب الظالمة التي تشنها قوى الشر والعدوان ضد الشعب اليمني.

وجدد وزير الدفاع التأكيد على أن النصر حليف الشعب اليمني فيما قوى الغزو والاحتلال تتكبد الهزائم المتلاحقة.

وقد عبر الأبطال بمحور نجران عن سعادتهم بزيارة وزير الدفاع ومشاركته احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك .. مؤكدين تنفيذ أوامر وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم من خلال عمليات هجومية نوعية ألحقت بالعدو ومرتزقته خسائر فادحة في العدة والعتاد.

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