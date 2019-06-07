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آخر تحديث: الجمعة، 07 - يونيو - 2019 الساعة 06:21:02م
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قائد قوات الأمن المركزي يتفقد عدد من النقاط الأمنية بحجة
[07/يونيو/2019]
حجة  - سبأ :

تفقد قائد قوات الأمن المركزي اللواء علي اليساني عدد من النقاط الأمنية وأحوال ضباط وافرد وجنود الأمن المركزي والنجدة والمنشأت والأمن العام بمحافظة حجة.

  حيث نقل اللواء اليساني ومعه وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح  العميد زيد اليوسفي ومدير عام الجودة  رضوان نشوان ومدير عام الخدمات الطبية بالوزارة العميد محسن الظاهري ومدير أمن المحافظة العميد عبدالله الطاؤوس، تهاني وتحايا قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الفطر .

وأكد قائد قوات الأمن المركزي أهمية تكثيف الجهود الأمنية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن الوطن واستقراره .. مشيدا بمستوى اليقظة الأمنية التي يتمتع بها رجال الأمن في مختلف المناطق الأمنية بالمحافظة .

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