محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المفتش العام بوزارة الداخلية يزور قوات الأمن ونقاط الحزام الأمني بريمة ريمة - سبأ :





زار المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد اليوم رجال الأمن العام والأمن المركزي والمرابطين في عدد من نقاط الحزام الأمني بمحافظة ريمة.



وتبادل اللواء المؤيد ومعه مدراء عموم التخطيط بوزارة الداخلية العميد حمود القديمي وشؤون الأفراد العميد محمد القاضي وحقوق الإنسان العميد الركن محمد حزام ورئيس المكتب الفني بالمحافظة جلال محمد وقائد الأمن المركزي بالمحافظة العقيد عبدالخالق الصوفان، التهاني مع رجال الأمن بمناسبة عيد الفطر.



حيث نقل المفتش العام للمرابطين تهاني القيادة السياسية وقيادة وزارة الداخلية بهذه المناسبة الدينية الفضيلة وتم تقديم الهدايا العيدية.. مشيدا بمستوى الانضباط واليقظة الأمنية لرجال الأمن بالمحافظة لضبط كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.



فيما أكد مدير أمن محافظة ريمة العميد حاشد الحباري حرص منتسبي الأجهزة الأمنية على تعزيز الجاهزية وتنفيذ المهام الموكلة إليهم للحفاظ على السكينة العامة.



بدورهم عبر رجال الأمن عن امتنانهم لهذه الزيارة ومشاركتهم أفراح عيد الفطر ..مؤكدين استعدادهم وجهوزيتهم للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ