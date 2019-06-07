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أبناء حجة يسيرون قافلة دعما للمرابطين في الجبهات
[07/يونيو/2019]
حجة - سبأ :

سير أبناء محافظة حجة قافلة الفتح المبين دعما  لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف.


 تضمنت القافلة التي انطلقت من مدينة عبس بحضور المحافظ هلال الصوفي ومشرف المحافظة نائف أبو خرفشة ونائب وزير الزراعة ماجد المتوكل ووكيلا المحافظة محمد القاضي ونبيل الجرب وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية والقيادات الأمنية والمشائخ والوجهاء، تضمنت مواد غذائية وأغنام ومواشي ومبلغ 100 مليون ريال .

 وأشار المحافظ الصوفي إلى أن هذه القافلة أقل ما يمكن تقديمه لأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يضحون بدمائهم الزكية وأرواحهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.. مشيدا بالتضحيات التي يسطرونها في مواجهة العدوان وصد الغزاة والمحتلين .

وأكد أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة, وأن أبناء حجة سيستمرون في تقديم المزيد من القوافل لدعم المرابطين بالغالي والنفيس حتى دحر الغزاة والمعتدين وعملائهم.. مثمناً جهود كل من شارك وساهم في تسيير القافلة.

 من جانبه أشاد مشرف المحافظة بسخاء أبناء محافظة حجة في تسيير هذه القافلة انطلاقا من مواقفهم الوطنية المشرفة في دعم جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن.. مشيرا إلى أن تسيير القوافل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن جراء العدوان والحصار يجسد  وقوف الشعب إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية.

 وأكد أن جرائم العدوان وتعمده إزهاق أرواح الأبرياء والنساء والأطفال لن يزيد الشعب اليمني إلا إصرارا وعزيمة في مواجهة العدوان والتصدي له بكل الوسائل.

 بدورهم أكد المشاركون في تسيير القافلة استمرار البذل والعطاء وتقديم المزيد من القوافل ورفد الجبهات بالرجال .. معتبرين ذلك أقل ما يمكن تقديمه لحماة الوطن الذين يجودون بأرواحهم في سبيل الله دفاعا عن الوطن.

سبأ
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