محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة تعز يشيد بحرص أبناء ذمار وعمران لمعايدة المرابطين بالمحافظة تعز - سبأ :



أشاد وكيل محافظة تعز منصور اللكومي بحرص أبناء محافظتي ذمار وعمران على معايدة المرابطين في مواقع الشرف والبطولة بمحافظة تعز .



وأشار خلال لقائه ومعه مدير أمن المحافظة العميد عبدالخالق الجنيد وعدد من المسئولين والشخصيات اﻻجتماعية بتعز، الزائرين من محافظتي ذمار وعمران الذين قدموا للمحافظة لمعايدة المرابطين في الجبهات، إلى أهمية الاستمرار التحشيد وزيارة المرابطين بمناسبة عيد الفطر.



وأكد اللكومي أن مثل هذه المشاعر لأبناء المجتمع تجاه إخوانهم المرابطين في مختلف الجبهات يعزز من عوامل الصمود في مواجهة العدوان.

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ