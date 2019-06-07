رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ يسلم طالب عمر بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يسلم طالب عّمر بن علي ، الذي وافاه الأجل بعد حياة زاخرة بالعطاء وخدمة مجتمعه ووطنه . حزب العمال يحرم حزب بريكست من الفوز بأول مقعد له في برلمان بريطانيا احتفظ حزب العمال البريطاني المعارض بمقعد برلماني له في شرق إنجلترا اليوم الجمعة متفوقا بفارق يقل عن 700 صوت على حزب بريكست بزعامة نايجل فيراج. تراجع اسعار الذهب بفعل توقعات خفض الفائدة تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري، بدعم من توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وتصاعد نزاعات التجارة العالمية . إصابة خطيرة تبعد نيمار عن كوبا أمريكا أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن النجم نيمار دا سيلفا سيغيب عن بطولة كوبا أمريكا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.