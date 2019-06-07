[07/يونيو/2019]
تعز - سبأ :
تتواصل الزيارات للمرابطين في الجبهات بمحافظة تعز بمناسبة عيد الفطر المبارك.
حيث زار وكيل محافظة تعز منصور اللكومي ومعه مدير مكتب الأوقاف محمد الأهدل وعدد من المسئولين والشخصيات اﻻجتماعية بزيارة المرابطين في عدد من المواقع في الخمسين شمال مدينة تعز.
وخلال الزيارة هنأ الوكيل اللكومي ومرافقوه المرابطين في جبهات العزة والشرف بمناسبة عيد الفطر وقدموا لهم الهدايا .
كما زار الوكيل ومرافقوه إدارة أمن مديرية التعزية وتبادلوا التهاني مع الضباط والأفراد بمناسبة العيد، وأطلعوا على أوضاع سجن الإدارة ومستوى تنفيذ القانون.
وزاروا روضة الشهداء في منطقة الهشمه وتم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في مواجهه قوى العدوان ومرتزقته.
سبأ