محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الصناعة يشيد بالمشاريع المقدمة لمسابقة المبتكر اليمني صنعاء- سبأ :





أشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم بالمشاريع الابتكارية المتميزة التي تقدم بها المشاركون في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية التي تبنتها وأقامتها الوزارة على مدى ثلاثة أشهر .



وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن هذه المشاريع المقدمة من المشاركين أكدت قدرة الشاب اليمني على الإبتكار والاختراع في المجال العلمي وهو ما يميز هذه المشاريع خاصة ظل استمرار العدوان والحصار ".



ولفت وكيل الوزارة إلى أن المشاريع التي شاركت في المسابقة تنوعت بين صناعية وزراعية وبيئة، مؤكدا سعي الوزارة البحث عن تمويل لهذه المشاريع بما يحقق خروجها إلى الواقع العملي في خدمة التنمية .. مشيرا إلى أن المسابقة حققت أهدافها في إبراز المواهب العملية والإبتكارية للمشاركين ، بالإضافة إلى دورها الإيجابي في تحفيز الذين لما يشاركوا في المسابقة إلى المشاركة بإبداعاتهم واختراعاتهم في المسابقات القادمة.



ونوه بدعم رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء وبإسهامات لجان التحكيم واللجان المساعدة وكل من تعاون في إنجاح المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية .

سبأ [07/يونيو/2019]سبأ