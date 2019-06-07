[07/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يسلم طالب عّمر بن علي ، الذي وافاه الأجل بعد حياة زاخرة بالعطاء وخدمة مجتمعه ووطنه .
أعرب فيها عن تعازيه الحارة لإخوان الفقيد الشيخ سعيد واحمد ومحمد وعوض ومهدي وأبناء الفقيد عبدالله وعبدالرحمن ومهدي وماجد واحمد وبقية أفراد الأسرة وذويهم في مديرية الروضة محافظة شبوة بهذا المصاب الأليم .
وأشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية وسعيه للخير وإصلاح ذات البين والمساهمة في حل القضايا الاجتماعية ما أكسبه حب وتقدير واحترام الجميع .
سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبأ