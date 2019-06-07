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مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة على عدد من محافلظات الجمهورية
[07/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، إلى احتمال هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات أرخبيل سقطرى، المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، لحج وامتدادها إلى المناطق الداخلية منها، مع رياج نشطة السرعة خصوصاً على سواحل أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

كما توقع أن تتأثر أجزاء من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى لحج جنوباً بسحب ركامية وأمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على مناطق متفرقة منها.

وذكر المركز أن أمطاراً متفاوتة الغزارة هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية على محافظات أرخبيل سقطرى، حضرموت، المهرة، إب، المحويت.

سبأ
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